La Pistoiese non cambia partner commerciale

La società US Pistoiese, a seguito delle dichiarazioni riportate dalla Nazione, in data 8 dicembre 2022, rettifica la prima parte dell’articolo “Blitz della Finanza, la Pistoiese molla la Omav Gammieri: “Un danno: valutiamo di tutelarci”.

La Pistoiese non è intenzionata ad effetuare alcun “cambio di partner commerciale”. L’Amministratore Alessandro Gammieri alla domanda di un possibile cambiamento immediato ha sottolineato solo il già programmato spostamento degli uffici, fruendo del servizio di domiciliazione, presso altra società di servizi, in zona via Bonellina.

Si sottolinea pertanto la dichiarazione esatta della decisione presa da parte della Omav di allontanare il loro collaboratore e del già programmato incontro con la proprietà per discutere eventuali variazioni dei termini di collaborazione commerciale.

