Un regalo a sorpresa per Alessandro

Il San Donato Tavarnelle ha realizzato negli scorsi mesi il suo primo shop on line e punto fisico come store per poter consentire ai propri sostenitori e appassionati di acquistare le maglie che stanno caratterizzando la prima stagione nei professionisti, in Lega Pro, per la società del presidente Andrea Bacci.

Una iniziativa che ha letteralmente scatenato l’interesse, oltre che degli storici sostenitori giallo blu, anche una significativa curiosità che sta varcando i confini di tutto il mondo.

Dall’Inghilterra fino all’Australia i colori del San Donato Tavarnelle macinano centinaia di chilometri fra i ricordi di chi ha vissuto nel territorio, fra Tavarnelle Val di Pesa e San Donato in Poggio, e chi invece, a video giochi come Football Manager, ha letteralmente ricostruito il San Donato Tavarnelle per vivere la sua passione dietro uno schermo.

Una passione però non solo virtuale ma che porta anche nuovi tifosi alla causa giallo blu, come quelli che proseguono nell’acquisto delle maglie.

Sotto l’albero di Natale per un giovane 20enne, ci sarà una sorpresa da vero collezionista ed appassionato.

Sua madre, con l’intento di stupire suo figlio, ha chiesto esplicitamente una maglia indossata da un nostro calciatore, dando precise indicazioni, ponendo come scelta una fra il nostro attuale allenatore (ed ex giocatore) Daniele Buzzegoli o il roccioso difensore centrale, Matteo Gorelli.

La società San Donato Tavarnelle, da sempre sensibile a queste tematiche e richieste, ha consegnato direttamente al giovane 20enne, la maglia indossata da Gorelli in occasione della sfida casalinga con l’Imolese del precedente turno di campionato allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi. Così nel Lazio crescerà un altro piccolo seme, tutto giallo blu

“Stiamo notando che la nostra realtà, pur restando molto geo-localizzata, balzando alle cronache sportive nazionali attira interesse e suscita entusiasmo oltre i confini italiani. Basti pensare che fra i nostri contatti social ci sono persone ad esempio che vivono in Spagna e vivono la partita a distanza, seguendo minuziosamente i nostri aggiornamenti, perchè hanno nel cuore il San Donato Tavarnelle e i ricordi che gli stessi hanno vissuto in questo territorio. Questo è il calcio di paese che supera i confini nazionali e che permette di tenere insieme il passato, guardando con fiducia al futuro” spiega Giacomo Bertelli, responsabile marketing e comunicazione del San Donato Tavarnelle.

Per sostenere questi colori, soddisfare la tua passione, indossa la maglia che sogni, ecco il link con tutte le informazioni https://www.sandonato-tavarnelle.it/merchandising/