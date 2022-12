La Lucchese 1905 ha consegnato una sciarpa al piccolo Flavio Giovanni Illiano

Oggi è stato un pomeriggio speciale per il piccolo Flavio Giovanni Illiano. Il bambino che sabato scorso era al Porta Elisa ad assistere al derby tra Lucchese e Carrarese assieme al papà, ed ha smarrito in gradinata la sua sciarpa rossonera, che il nonno gli aveva dato. La società rossonera venuta a conoscenza della cosa, si è subito adoperata, contattando la mamma Silvia, per cercare di trovare la sciarpa della quale purtroppo si sono perse le tracce. Così la Lucchese 1905 ha voluto donare a Flavio Giovanni una nuova sciarpa con la firma di tutti i giocatori. Visibilmente emozionato, accompagnato dalla mamma e dal fratello maggiore Francesco, è stato accolto al Lucchese Point dal presidente rossonero Alessandro Vichi e dai due capitani Jacopo Coletta, Andrea Tiritiello e dal centrocampista Elia Visconti. Un piccolo gesto per far ritrovare il sorriso a questo giovane tifoso, che ha promesso di continuare a seguire la Lucchese in tutte le sue gare casalinghe.

