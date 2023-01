Bovolon: “Stiamo raccogliendo ciò che ci meritiamo”

All’interno della trasmissione in onda su Siena TV ‘Fuoricampo’ è intervenuto il centrocampista del San Donato Tavarnelle, Edoardo Bovolon, che ha parlato della sua esperienza con i colori giallo blu.

“La vittoria con la Carrarese ci permette di ripartire con fiducia ed entusiasmo, mettendo subito alle spalle la sconfitta con la Torres. Avevamo chiuso il 2022 con ottime prestazioni e adesso dobbiamo proseguire su quella strada. E’ stata una vittoria importante quella messa a segno nel precedente turno, frutto di una caparbia prestazione. Adesso stiamo raccogliendo quello che questa squadra ad inizio campionato non aveva ottenuto. Siamo una squadra giovane e può accadere durante il percorso di commettere qualche errore. Adesso abbiamo una maturità tale da poterci togliere soddisfazioni e far vedere di che pasta è fatta questa squadra. L’acquisire la consapevolezza di poter dire la tua in questo campionato diventa un aiuto significativo. La vittoria dà morale e tranquillità per poter dire di essere sulla strada giusta”.

Adesso la sfida con la Recanatese: “Ci giochiamo molto in queste partite, ma dobbiamo pensare passo dopo passo. Siamo di fronte a scontri diretti e vi sono punti importanti in palio. Dobbiamo scendere in campo come a Carrara, senza paura e con il coltello fra i denti. Il nostro obiettivo è quello di uscire dalla zona playout ma lo si potrà fare solo con sacrificio e fatica. Siamo convinti di poter raggiungere il risultato prefissato”.

Spazio anche ai nuovi arrivati come Bianchi: “Mi sono trovato subito bene con lui. Porta un bel po’ di esperienza e sono convinto che potrà dare una grossa mano alla causa”.

Fuori campo del 16 gennaio 2023