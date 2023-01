Carrarese – San Donato Tavarnelle: le INFO

In occasione della gara Carrarese – San Donato Tavarnelle in programma domenica 15 gennaio allo stadio dei Marmi di Carrara con inizio alle 14:30 si comunica che i tifosi giallo blu potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita

La prevendita per il settore ospiti è attiva fino alle 19 di sabato 14 gennaio

Tipologie biglietti del Settore Gradinata:

INTERO € 10,00 più diritto di prevendita;

RIDOTTO U12 (nati fino al 31/12/2009) € 1,00 più diritto di prevendita;

RIDOTTO OVER 65 (nati fino al 31/12/1955) € 5,00 più diritto di prevendita;

Questo il link diretto per acquistare i biglietti https://www.etes.it/sale/event/92287/carrarese%20-%20san%20donato%20tavarnelle?idProdotto=92287