“Dazn deve risarcire gli utenti”, ecco perché

L‘associazione Codici ha criticato l’azienda Dazn in seguito all’incontro tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardo agli ultimi disservizi registrati sulla loro piattaforma.

Secondo Codici, le azioni e gli impegni dell’azienda sono insufficienti considerando che i problemi perdurano da oltre due anni. In particolare, l’associazione sottolinea come i rimborsi automatici promessi agli utenti danneggiati siano solo un quarto dell’abbonamento e non un risarcimento, che ritiene invece dovuto.

Inoltre, Codici critica la procedura di rimborso pubblicata sul sito di Dazn, definendola un percorso ad ostacoli che scoraggia l’utente dal fare reclamo. L’associazione ha dichiarato di continuare a monitorare la situazione per tutelare i consumatori.

Il rimborso di un quarto di abbonamento per gli utenti danneggiati dai disservizi durante le partite Inter-Napoli e Lazio-Empoli del 4 gennaio sarà automatico, stando a quanto annunciato da Dazn, e sarà completato entro l’inizio di febbraio.