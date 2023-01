San Donato Tavarnelle corsaro contro la Carrarese, il derby finisce 3-1

Nel secondo tempo la partita si è accesa ancora di più, con entrambe le squadre che cercavano il gol del vantaggio. La Carrarese ha avuto diverse occasioni, ma è stata sempre fermata dalla difesa del San Donato Tavarnelle e dalle parate del portiere Cardelli. Dall’altra parte, il San Donato Tavarnelle ha cercato di sfruttare gli spazi lasciati dalla Carrarese per creare occasioni da goal.

Al 50′ il San Donato Tavarnelle ha avuto un’occasione importante con Rossi A., che ha calciato alto sopra la traversa. Al 55′ la Carrarese ha risposto con un tiro di Energe, ma ancora una volta Cardelli è stato insuperabile.

Al 60′ il San Donato Tavarnelle ha preso il vantaggio con Rossi E., che ha sfruttato un’ottima azione corale per superare Satalino e segnare il gol del 2-1. La Carrarese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a creare occasioni pericolose.

Al 75′ il San Donato Tavarnelle ha messo il risultato al sicuro con Montini, che ha sfruttato un errore della difesa della Carrarese per segnare il gol del 3-1. Nel finale la Carrarese ha cercato di segnare il gol della bandiera, ma non è riuscita a superare la difesa del San Donato Tavarnelle.

Alla fine, il San Donato Tavarnelle ha vinto meritatamente la partita con un 3-1 finale. La squadra ha mostrato una buona performance sia in difesa che in attacco, sfruttando al meglio le occasioni create. In particolare, il portiere Cardelli e il centrocampista Rossi E. si sono distinti per le loro prestazioni.