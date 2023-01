Tutti i numeri su Siena-Imolese, le statistiche

Ecco le curiosità in cifre della gara di oggi.

In Toscana 2 soli precedenti nel professionismo tra Siena e Imolese ed è sempre stato pareggio: nella serie C 1969/70 per 1-1, lo scorso anno 2-2.

Siena senza successi in casa dal 29 ottobre scorso, 3-0 sul San Donato Tavarnelle; poi 5 gare con score di 3 pareggi e 2 sconfitte.

Siena formazione del girone B meno “tartassata” da rigori ed espulsioni contro: 0 nel primo caso, 1 nel secondo. Viceversa chi ne ha subiti di più – di rigori – proprio l’Imolese, a quota 6.

Imolese peggior attacco del torneo con 10 reti segnate, tutte solo da titolari. Rossoblu anche peggior difesa con 33 gol al passivo. Imolese senza vittorie dal 29 ottobre scorso, 2-1 a Fermo. Poi 11 match ufficiali, di cui 2 pareggiati dai rossoblu emiliani e 9 perduti. Imolese a secco – in assoluto – da 510’: ultimo gol firmato Zagnoni al 30’ di Rimini-Imolese 3-1 del 29 novembre scorso.

Source acrsiena1904.it