Gerardini: “Il girone di ritorno è lungo, ci rialzeremo”

Amareggiato per la sconfitta ma consapevole e convinto che la squadra si presenterà al campo martedì per preparare con ancora più grinta e cattiveria la sfida contro la Carrarese.

E’ lo stato d’animo del volto offensivo, Filippo Gerardini, che si è presentato in sala stampa al termine di San Donato Tavarnelle – Torres, dove i padroni di casa sono stati sconfitti per 3-1.

“C’è rammarico perchè tenevamo particolarmente a questa partita, dove purtroppo abbiamo lasciato punti pesanti per strada. Il girone di ritorno è lungo e niente è stato compromesso. Domenica prossima si va a Carrara per fare una grande partita. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso. Siamo stati bravi a rimettere la partita in perfetta parità e poi un episodio ha letteralmente sbilanciato la squadra alla ricerca di un altro risultato positivo. Loro avevano preparato una partita con ripartenze che ci hanno ferito”.

Il suo infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo è ormai alle spalle

“Sto bene, è stato un anno che sembrava eterno e doloroso dopo il mio infortunio al crociato. Adesso c’è la luce in fondo al tunnel e spero di poter dare una grossa mano in questo girone di ritorno”