Il presidente Bacci: “Ora tutti allo stadio, il tifo vero è quello vissuto dal vivo”

Il San Donato Tavarnelle ha ripreso nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio, gli allenamenti in vista della delicata partita di sabato 4 febbraio alle ore 14.30 allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi, dove i giallo blu troveranno la Vis Pesaro in un delicato match per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Un percorso che passa da impegni che la società sta portando avanti, come il rifacimento del manto erboso, e allo stesso tempo i lavori che sta portando avanti l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle per modernizzare lo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa e renderlo così idoneo per gli standard della Lega Pro.

I lavori allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa

Un impegno che vede risorse ingenti impegnate non solo su Tavarnelle val di Pesa ma nei prossimi mesi anche a San Donato in Poggio, dove l’attuale campo sportivo avrà un significativo restyling. Un intervento possibile, anche in questo caso, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

A fronte di strutture rinnovate e quindi ulteriori miglioramenti per il consolidamento della realtà sportiva del San Donato Tavarnelle, il presidente Andrea Bacci, chiama a raccolta tutti i tifosi giallo blu, a recarsi allo stadio, a partire dalla sfida molto importante in programma contro la Vis Pesaro.

Ai canali ufficiali della società è intervenuto il presidente Andrea Bacci

“Il raggiungimento della salvezza passa dai risultati sportivi, che arrivano anche grazie al calore e supporto che i tifosi danno alla squadra. Abbiamo messo a disposizione in passato e anche per questa partita pullman, nell’ottica di spingere le famiglie e i giovani a seguirci in questa avventura senza precedenti. È giunto il momento più che mai di rinunciare al divano, al telecomando e alla televisione e vivere da vicino la squadra, per continuare a seguirla a Tavarnelle val di Pesa, nel nostro impianto, nella nostra casa da sempre. Perché quando questo avverrà, tutti noi la desideriamo ancora in questa categoria. Non ci sono scuse per mancare. Ho sempre negli occhi la partita dello scorso aprile, mercoledì 27, un giorno lavorativo, quando nel caldo torrido di Poggibonsi quasi 400 persone hanno seguito la squadra. La partita con la Vis Pesaro sarà di sabato alle 14.30, in un giorno e orario perfetto, dove ci si può organizzare con largo anticipo senza andare ad intaccare le abitudini familiari. Questa partita è ancora più importante di quella dello scorso aprile. Mi aspetto una risposta significativa da parte dei tifosi per poterli guardare tutti negli occhi. Occorre rinunciare al divano, alla sedia e ai bar. Sosteniamo insieme, di persona, la squadra. Non è uno sforzo, ma un semplice gesto di riconoscenza e di affetto verso il proprio paese, il quale, con i suoi colori e un gruppo di persone, sta portando con orgoglio in tutta Italia la realtà del San Donato Tavarnelle”