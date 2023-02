Siena, i convocati per Cesena: c’è il nuovo acquisto Enrico Bearzotti

Il Siena ha svolto questo pomeriggio la rifinitura al Centro sportivo “Bertoni”. La squadra ha lavorato circa un’ora iniziando con torelli e riscaldamento a secco per poi passare alla tattica a tutto campo. Dopo la sessione di tiri con palla inattiva il gruppo ha concluso la seduta con esercitazioni di scarico.

Enrico Bearzotti è un nuovo giocatore del Siena

Acr Siena 1904 SpA comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti, attualmente svincolato. Classe 1996, esterno destro in cui può ricoprire più ruoli, il nuovo bianconero vanta 6 presenze in serie A, una in B e 138 in serie C vestendo le maglie di Hellas Verona, Modena, Arezzo, Trento, Monza, Padova e Cosenza. Nella attuale stagione è stato in forza al Catanzaro Calco 1921. Questo pomeriggio Bearzotti, che ha scelto il numero 21, ha svolto il suo primo allenamento con la squadra agli ordini di mister Guido Pagliuca.

I convocati contro il Cesena

Belloni è stato impegnato con il gruppo così come il neo arrivato Bearzotti. Differenziato fra palestra e campo per Franco mentre Favalli, Mora e Collodel hanno svolto attività personalizzata. Terapie per De Paoli. A riposo Picchi e Buglio. Il portiere Lorenzo Manni costretto a dare forfait per una sindrome influenzale.

Al termine della rifinitura, mister Pagliuca ha convocato 21 giocatori aggregando il nuovo esterno Enrico Bearzotti (numero 21) ed i giovani Hagbe Hagbe (maglia numero 51) e Rizzo (maglia numero 50):

PORTIERI Lanni, Berti

Lanni, Berti DIFENSORI De Santis, Crescenzi, Riccardi, Verduci, Ciurli, Motoc, Raimo, Franco, Rizzo

De Santis, Crescenzi, Riccardi, Verduci, Ciurli, Motoc, Raimo, Franco, Rizzo CENTROCAMPISTI Bearzotti, Leone, Frediani, Meli, Hagbe Hagbe

Bearzotti, Leone, Frediani, Meli, Hagbe Hagbe ATTACCANTI Belloni, Disanto, Paloschi, Petrelli, Orlando.

‍