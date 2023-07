Mister Collacchioni: “Poche parole, ora dobbiamo conoscerci”

E’ cominciata ufficialmente nella giornata di lunedì 24 luglio la stagione 2023 – 2024 del San Donato Tavarnelle allo stadio ‘Pianigiani’.

Oltre alle parole del presidente Andrea Bacci, ha parlato anche ai canali ufficiali della società, l’allenatore Lorenzo Collacchioni.

Ecco le sue parole: “Sono emozionato, si parte per un nuovo percorso e una nuova annata. Abbiamo tanti buoni propositi, di fronte a me ho un gruppo completamente nuovo. C’è tanta voglia e curiosità di iniziare e allo stesso tempo non c’è molto da dire. Dobbiamo sudare per iniziare a formare una gruppo che ancora deve essere completato e fare poi tutto ciò che è necessario per arrivare la domenica per toglierci delle soddisfazioni”

I propositi sono già sul rettangolo verde del ‘Pianigiani’: “Lavoro, impegno, passione e sacrificio. Questo io voglio e altrettanto devono mettere in campo i ragazzi. Dare il massimo per arrivare ad ottenere ciò che ci meritiamo quotidianamente. Se tiriamo tutti fuori il meglio, riusciremo ad avere più momenti positivi che negativi.

Una società che il mister già conosceva, dopo averci giocato: “Ho trovato un ambiente a me familiare, sicuramente cresciuto, che ha avuto esperienze importanti. Sono convinto che l’ambizione di tornare un giorno a calcare il professionismo sia nelle corde di questo società. Vuole ancora crescere e lo si percepisce. Spero con il contributo di tutti di poter dare un aiuto per una società che si è creata un nome e una reputazione in categoria”