Cena estiva, il presidente Bacci: “Programmare per tornare in alto”

Il San Donato Tavarnelle si è ritrovato a cena martedì 1 agosto in occasione degli eventi settimanali che animano il paese di Tavarnelle Val di Pesa.

La squadra si è ritrovata, assieme a tutta la dirigenza e lo staff tecnico a cena al Caffè degli Amici, per fare il punto della situazione e guardare al futuro con fiducia, all’insegna della programmazione.

Sono intervenuti rispettivamente il presidente Andrea Bacci e l’allenatore della prima squadra, Lorenzo Collacchioni.

Le parole del presidente Andrea Bacci “Lo scopo di questa cena era quello di riavvicinarsi al paese, dopo un anno a Montevarchi, e far capire a voi tutti chi siamo. Un paese molto accogliente e piccolo. Spero che questo clima possa essere motivo di sprono. A livello societario l’anno scorso è stato stupendo, poi la retrocessione dopo lo scotto iniziale ci ha visto ripartire. Abbiamo creato un nuovo gruppo per riprogrammare il nostro futuro. Io credo molto nella programmazione, i risultati non arrivano in un anno, per questo motivo spero di poter ottenere nuovamente e prossimamente quello che abbiamo perso nell’ultima stagione. Abbiamo dato vita a una squadra molto giovane, con ben 7 elementi del settore giovanile. Poi ci sono gli uomini di esperienza, fra questi menziono il ritorno di Francesco Frosali, per noi volto molto importante. Una cena quella dove quasi tutta la dirigenza è presente. Dobbiamo solo proseguire quello che abbiamo cominciato e buon lavoro a tutti”

L’intervento di mister Lorenzo Collacchioni “Vorrei solo ringraziare la dirigenza per questa prima cena e passo verso il paese. Dobbiamo essere consapevoli di dove siamo e cosa dobbiamo fare per essere squadra ed iniziare a costruire qualcosa. Grazie a tutti, c’è solo da lavorare e da partire”

IL VIDEO