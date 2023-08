Illanes alla Carrarese, ufficiale il talento argentino

Dopo una serie di post-it per l’anticipazione, l’annuncio è arrivato ieri sui canali social degli azzurri

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Julian Illanes con opzione di acquisizione definitiva.

La carriera di Julian Illanes

Il classe 97 nasce a Cordoba, in Argentina e con la squadra locale gioca nella seconda divisione argentina.

Prelevato dalla Fiorentina che lo inserisce nella formazione primavera, compie il passo nel professionismo ad Avellino di cui diventa un riferimento, senza dimenticare le esperienze a Verona in Serie B e a Pescara in C.

Forte nel fondamentale del colpo di testa , fisico statuario abile a muoversi in uno schieramento difensivo a tre o a quattro.



Le prime parole dell’argentino da calciatore azzurro:” Una trattiva nata e sviluppatasi velocemente perché le parti in causa non hanno mai avuto dubbi sul concludere positivamente i negoziati.

Dopo un consulto con la mia famiglia ,ho ritenuto Carrara e la Carrarese le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze personali e di carriera. Nell’ambiente la Carrarese ha credito come società seria e molto ambiziosa e quindi per la mia prospettiva professionale non credo che potessi trovare tanto di meglio.

Ad Avellino ho provato a raggiungere traguardi importanti, a Carrara è venuto il momento di arrivare in alto magari vincendo. A livello tecnico e tattico sono un difensore moderno abituato alla difesa a tre anche se nasco come centrale a quattro dietro.

Mi esalto nel duello corpo a corpo e nell’anticipo e non mi nascondo per giocare la palla costruendo dal basso.”