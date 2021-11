Serie A condivisa, DAZN cambia idea: sì a due device in contemporanea

La stagione 2021/22 continuerà con la possibilità di vedere, da due dispositivi diversi, la Serie A su DAZN.

Questo almeno dice la nota ufficiale della TV in streaming. Che spiega tanto di avere problemi quanto di andare incontro ai clienti in buona fede.

L’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente. L’utente accetta che i dati di login siano unici per lo stesso e non possano essere condivisi con altri.

🎙️@lorepregliasco a CMIT TV: "L'indagine con Altroconsumo ci fotografa uno scenario difficile per DAZN dal punto di vista degli abbonati. Più di 7 su 10 dicono di avere problemi tecnici. In questo contesto, l'eliminazione di un altro dispositivo avrebbe complicato ancor di più" — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 11, 2021

In tale contesto, continua DAZN, “abbiamo consentito la visione su due dispositivi, in maniera contemporanea, attraverso lo stesso abbonamento, per offrire un’esperienza personale più ricca all’interno di un unico contesto domestico.

Fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato”.

Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse degli abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso.