Coppa Italia, i numeri in trasferta: nuovo primato Juve, Fiorentina e Milan completano il podio

Coppa Italia, ultimi 10 anni: nel 74% dei casi avanza la squadra che gioca in casa. Primato assoluto Juventus, Roma la peggiore in gara secca

News.Superscommesse ha condotto uno studio sulla Coppa Italia, in particolare sulla fase a eliminazione diretta in gara secca. Prendendo in esame le ultime 10 edizioni del torneo, è emerso che nel 74% dei casi a passare il turno negli ottavi e nei quarti di finale è la squadra che gioca in casa.

Nello specifico, tra le big del campionato, la Juventus risulta la migliore in casa (100% di vittorie), seguita da Lazio (91%) e dalle nerazzurre Inter e Atalanta (85%). In trasferta, si conferma il primato dei bianconeri (60%), ma cambiano i club al secondo e terzo posto: Fiorentina (57%) e Milan (50%). Nella classifica complessiva la Vecchia Signora è in vetta per percentuale di vittorie in gara secca (90%), mentre la Roma occupa l’ultima posizione (52%).

Coppa Italia, fase a eliminazione diretta: Juventus imbattibile in casa, seguono Lazio e Inter. Roma la più sprecona

Un incredibile rendimento quello della Vecchia Signora nella fase a eliminazione diretta del torneo: in 15 partite disputate sono arrivate 15 qualificazioni. L’Allianz Stadium si conferma, così, un porto sicuro per la squadra bianconera. Seguono Lazio, con il 91% di vittorie, e Inter, con l’85%, percentuale condivisa anche da un’altra nerazzurra: l’Atalanta. Ultimo posto della classifica per la Roma: i capitolini, con un parziale di 8 vittorie e 5 sconfitte, si attestano invece come il club più “sprecone” nelle gare disputate tra le mura amiche.

Squadra Vinte Perse % successo in casa Juventus 15 / 100% Lazio 10 1 91% Inter 12 2 85% Atalanta 6 1 85% Fiorentina 9 2 81% Milan 12 3 80% Napoli 13 4 76% Roma 8 5 61%

Big in trasferta: nuovo primato Juve, Fiorentina e Milan completano il podio

Anche in trasferta, nessuno riesce a buttare giù la Juventus dal più prestigioso gradino del podio: il club bianconero risulta la migliore squadra ospite con una percentuale di vittorie del 60%. Nuove protagoniste invece per il secondo e terzo posto: Fiorentina, con il 57% di successi in trasferta, e Milan, con il 50%. Una curiosità riguarda il Napoli: ha giocato una sola partita in trasferta perdendola. Dunque, i partenopei chiudono questa particolare classifica con lo 0% di vittorie.

Squadra Vinte Perse % successo in trasferta Juventus 3 2 60% Fiorentina 4 3 57% Milan 2 2 50% Lazio 4 5 44% Inter 2 3 40% Atalanta 2 5 28% Roma 1 3 25% Napoli 0 1 0%

Classifica finale delle “big”: Juventus d’oro in gara secca, ultimo posto per la Roma

La seguente tabella elegge la miglior squadra che negli ultimi 10 anni ha avuto il rendimento migliore nelle gare secche di ottavi e quarti di finale di Coppa Italia. I dati mostrano la supremazia della Juventus con il 90% delle qualificazioni ottenute, seguita dalle milanesi, entrambe con una percentuale del 73% di successo. Quarto e quinto posto per Napoli e Fiorentina, entrambe con il 72%, mentre chiude all’ultimo posto la Roma: i giallorossi registrano la percentuale più bassa di successo: 52%.

Squadra Tot. Vinte Tot. Perse % vittorie in gara secca Juventus 18 2 90% Inter 14 5 73% Milan 14 5 73% Napoli 13 5 72% Fiorentina 13 5 72% Lazio 14 6 70% Atalanta 8 6 57% Roma 9 8 52%

