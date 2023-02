Emanuel Vignato: “L’Empoli gioca un calcio che può farmi rendere al meglio”

Nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani è stato presentato Emanuel Vignato: queste le sue prime parole da nuovo attaccante dell’Empoli.

“Per me l’Empoli è una grande opportunità – ha dichiarato Vignato – la squadra gioca un calcio molto propositivo, palla a terra, dove tutti si muovono. Avere la palla, muoverla, fare uno-due: è un gioco che mi piace. Uno stile di calcio che mi si addice. La posizione in campo? Posso fare sia il trequartista che l’esterno, ho ricoperto e mi piacciono entrambe le posizioni. Le mi aspettative? Di giocare il più possibile. Fare bene, ritrovare minutaggio, qualche certezza e dare il mio contributo all’Empoli. Il primo impatto con la realtà azzurra? Tutti i compagni mi hanno accolto benissimo fin dal mio arrivo, mi aiuta anche il fatto che è un gruppo abbastanza giovane, tra l’altro alcuni ragazzi li conoscevo già dalla Nazionale. Avere calciatori forti come Pjaca e Baldanzi sulla trequarti ti aiuta a migliorare, quindi fa piacere. Come sto fisicamente? Bene, mi sono sempre allenato e da quando sono arrivato qui lo stesso.

La gara con lo Spezia? Sicuramente sarà molto difficile, sono una squadra fisica e che lotta. Vorranno dare il massimo ma noi saremo pronti: vincere sarebbe importante dopo la sconfitta con la Roma. Sì, spero che arrivi il mio esordio in maglia azzurra”.