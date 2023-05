Anche il Frosinone passa a Pisa, rumoreggia l’Arena

Il Pisa ha subito la sua quarta sconfitta consecutiva, perdendo 3-1 contro il Frosinone, indispettendo il pubblico dell’Arena che comincia a intravedere un finale di stagione impensabile.

Va tutto male, anche se il Pisa aveva preso il comando del gioco per i primi minuti di gioco. Sembrava andar tutto bene, Gliozzi segna subito e poco dopo manca il raddoppio. Sembrava una partita in discesa, invece la capolista – seppur con le seconde linee ampiamente in campo – ha pareggiato presto e ha poi preso il controllo del gioco, portando a casa la vittoria con una performance solida.

Il Pisa sembra incapace di competere per i playoff, a causa di una serie di fragilità che hanno portato all’ultima striscia negativa. Nonostante le grandi aspettative, la squadra sembra avere difficoltà a trovare la sua forma, e la sconfitta contro il Frosinone dimostra che i problemi sono ancora lontani dall’essere risolti. La prossima sfida per il Pisa sarà cruciale per rimanere in lotta per i playoff, ma la squadra dovrà affrontare una difficile sfida nel testacoda contro il Brescia. Sarà interessante vedere se il Pisa riuscirà a trovare il modo di invertire la tendenza e a riacquistare il controllo del gioco, o se la sconfitta contro il Frosinone avrà un effetto duraturo sulla squadra. In quel caso addio sogni.