La Lega Serie A scende in campo al fianco dell’Associazione Vittime del Dovere

“La vita è come lo sport: passione e rispetto per le regole”. Quello tra sport e legalità si rivela ancora una volta un sodalizio vincente, l’Associazione Vittime del Dovere torna con grande entusiasmo negli stadi delle città italiane. La Lega Serie A, infatti, dedicherà al ricordo delle Vittime del Dovere, una Giornata di Campionato in concomitanza con le gare che si disputeranno sui campi di calcio dal 12 al 15 maggio 2023 (35ª giornata di Serie A TIM). In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.