San Donato Tavarnelle: comunicato ufficiale dopo la retrocessione

Il San Donato Tavarnelle, a seguito della stagione 2022 – 2023 conclusasi nella giornata di ieri, sabato 13 maggio, è al lavoro per programmare il suo futuro.

La società San Donato Tavarnelle al termine della prima esperienza fra i professionisti nel campionato di Lega Pro vuole ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno contribuito, lavorato e sostenuto la squadra nella disputa di questa stagione. Un campionato che non si è concluso con il risultato sperato e desiderato ma che ha visto questa realtà sportiva affacciarsi per la prima volta in un palcoscenico dove ha cercato di portare in alto i colori giallo blu, confrontandosi con piazze e blasoni, molto più grandi della stessa San Donato Tavarnelle. In tal senso resteranno indelebili nei ricordi e negli occhi dei supporters giallo blu la prima vittoria in trasferta sul campo della Torres, così come quelle di Pontedera, Rimini e Carrarese. Adesso la società San Donato Tavarnelle è già al lavoro in vista della prossima stagione. I giallo blu si iscriveranno al campionato di serie D ma allo stesso tempo avvieranno le pratiche per procedura di ri-ammissione in Lega Pro e/o eventuale ripescaggio. Un San Donato Tavarnelle che nella prossima stagione sportiva tornerà a giocare nel suo rinnovato stadio ‘L.Pianigiani’, qualunque categoria essa sia. Dalla serie D fino alla Lega Pro. Un plauso anche a tutti i tifosi di altre regioni d’Italia e dall’estero che hanno cominciato a seguirci in questa stagione e sin da ieri hanno rinnovato il loro sostegno, affetto e simpatia a questi colori.

Ulteriori comunicazioni seguiranno nelle prossime settimane.