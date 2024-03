Empoli, una sconfitta che fa male: gli azzurri giocano, ma il Cagliari vince

Che peccato! Lo stadio – colorato dall’affluenza degli 11.000 tifosi azzurri – era pronto per continuare il treno di risultati utili consecutivi ma ad Empoli oggi festeggiano solo i sardi.

Il Cagliari, infatti, ha realizzato un autentico colpo salvezza al Castellani, sconfiggendo i padroni di casa con un risicato 1-0 nello scontro diretto tra le due squadre. I rossoblu hanno saputo capitalizzare al meglio un momento cruciale della partita, guadagnando tre punti fondamentali e risalendo così la classifica per riaccendere le speranze di conservare la categoria.

Il lampo decisivo è stato opera di Jankto, che ha trovato la via del gol pochi minuti dopo che una rete di Cacace per l’Empoli era stata annullata dal Var a causa di un fuorigioco.

Il match è stato caratterizzato da momenti di intensa azione da entrambe le parti. Nei primi 15 minuti, l’Empoli ha sfiorato il gol con Cambiaghi, che ha colpito il palo, e Maleh, il cui tiro è stato respinto da un eccezionale intervento di Scuffet. Nonostante gli sforzi iniziali degli azzurri, il Cagliari ha resistito e ha mostrato una certa pericolosità nel finale del primo tempo, con Lapadula che ha impegnato il portiere avversario con una colpo di testa.

Nel secondo tempo, l’Empoli ha cercato di prendere il controllo del gioco, ma il destino si è rivelato avverso. Al 62′, un bel mancino di Cacace è stato annullato dal Var per un fuorigioco di Walukiewicz nella fase iniziale del gioco. Il Cagliari ha colto l’occasione per sferrare il colpo decisivo, con Zappa che ha creato l’azione per Jankto. Dopo una parata di Caprile su un tentativo di Nandez, Jankto è stato letale nel ribattere a rete.

Nonostante gli sforzi disperati dell’Empoli nel finale, con un lungo recupero di 8 minuti, Scuffet ha continuato a dimostrarsi attento e decisivo, respingendo anche l’ultima conclusione di Pezzella. Con questa sconfitta, l’Empoli resta fermo a quota 25 punti, mentre il Cagliari, con 23 punti, alimenta la speranza di una salvezza miracolosa. La corsa per evitare la retrocessione si fa sempre più avvincente nella lotta per la permanenza nella massima serie del calcio italiano.