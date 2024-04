Aworld e Lega Serie A sfidano i tifosi a muoversi sostenibilmente

Durante la 33ª Giornata di Campionato (19-22 aprile), che coincide con la Giornata Mondiale della Terra (22 Aprile), sui maxischermi degli stadi di Serie A TIM sarà trasmesso un filmato speciale: “Ogni minuto può cambiare una partita. Ogni azione può fare la differenza. C`è una grande sfida fuori dallo stadio: è la crisi climatica”, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo. Inoltre, i Capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia simbolo della Giornata Mondiale della Terra – “Earth Day”, realizzata dalla Lega Serie A.

Questo è l`inizio di una straordinaria iniziativa che vede Lega Serie A e AWorld, unire le forze per sensibilizzare tifosi, club e calciatori sulla necessità di agire per il pianeta. AWorld, app italiana leader mondiale nella promozione della sostenibilità, scelta dalle Nazioni Unite per la campagna ActNow, e dalla Commissione Europea per EU Climate Pact, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che unisce intelligenza artificiale, misurazione d’impatto, storytelling e gamification per incentivare la salvaguardia del pianeta. Inoltre, in occasione di questa iniziativa AWorld ha indetto il concorso e Lega Serie A ha messo in palio i premi.

La sfida “Ogni minuto conta” invita tutti a scaricare l`app AWorld e a utilizzare mezzi di trasporto sostenibili per i propri spostamenti. Ogni tragitto eco-friendly verrà rilevato automaticamente dall`app e premiato con punti. Più minuti di mobilità sostenibile verranno accumulati, più possibilità ci saranno di vincere uno dei 10 biglietti messi in palio da AWorld per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa del 15 maggio a Roma.

Ma i premi non finiscono qui. Se tutti insieme i partecipanti raggiungeranno l`ambizioso traguardo di 16.000 ore di mobilità sostenibile, ZeroCO2, B Corp italiana che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, pianterà 500 alberi. E per ogni gol segnato durante la 33ª Giornata altri 10 alberi verranno piantati, fino a un massimo di 1000. Un vero e proprio “assist” per l`ambiente!

Al momento dell`iscrizione alla challenge su AWorld, sarà possibile scegliere la propria squadra del cuore e sfidare gli amici tifosi. I club e i calciatori sono invitati a promuovere l`iniziativa sui propri canali social: per ogni citazione, saranno piantati 10 alberi in più.

L`iniziativa godrà anche del supporto dei canali ufficiali della campagna mondiale ActNow delle Nazioni Unite, amplificando il messaggio di sostenibilità a livello internazionale. Il video trasmesso negli stadi terminerà con un appello potente: “Il futuro è la nostra partita più importante: segniamo il gol della vittoria!”

Un invito a scaricare l`app AWorld e a unirsi alla sfida “Ogni minuto conta”. Perché insieme, un tragitto alla volta, è possibile segnare il gol più importante di tutti: quello per il clima.

L`attività si basa sul framework “Boost the Change”, un`innovativa metodologia ideata da AWorld insieme ad AWE Sport e Politecnico di Torino. Questa metodologia è pensata per sensibilizzare i tifosi attraverso una dinamica coinvolgente e un format che massimizza il loro coinvolgimento, rendendo più efficaci i risultati ottenuti. Le azioni registrate durante l`iniziativa verranno valutate e misurate scientificamente, restituendo un punteggio di sostenibilità prodotto dalle attività dei tifosi. Il Sustainability Fan Print Index (SFP INDEX) permetterà di valutare i risultati ottenuti e di confrontarli con future iniziative e con i risultati di altri eventi, con l`obiettivo di trasformare ogni evento sportivo in un momento di divulgazione, attivazione e creazione di una cultura della sostenibilità.

“Il calcio ha un potere unico di ispirare e mobilitare le persone. Con questa iniziativa, vogliamo dimostrare che ogni azione, per quanto piccola, può fare la differenza quando si tratta di lottare contro il cambiamento climatico”, ha dichiarato Marco Armellino, presidente di AWorld. “Siamo entusiasti di collaborare con Lega Serie A per trasformare la passione per il calcio in un catalizzatore per il cambiamento positivo.”

L’iniziativa rientra tra le attività che Lega Serie A, già firmataria di “Football for the Goals” iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per la promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nella comunità calcistica globale, mette in campo nell’ambito della Strategia 2030 “CSR – Calcio Social Responsibility”, un trampolino di lancio fondamentale per fare del calcio di Serie A un modello virtuoso e in grado di guardare al futuro con fiducia e ambizione sempre maggiore.

Calciatori e club si impegneranno a dare visibilità all`iniziativa da qui a fine Campionato. Tra i volti noti, da sempre impegnati per promuovere e sensibilizzare i tifosi sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, Claudio Marchisio che appoggia l`iniziativa della startup torinese AWorld e di Lega Serie A.