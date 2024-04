Alberto Aquilani presenta la sfida del “San Nicola”

Il Pisa Sporting Club si prepara a viaggiare verso la Puglia per affrontare la sfida con il Bari in programma domani (ore 14.00) allo Stadio “San Nicola”.

Una match difficile su un campo che ha visto i nerazzurri vittoriosi soltanto una volta (agosto 2007) e contro un avversario di livello. Il tecnico Alberto Aquilani ha così introdotto i temi principali nella abituale conferenza stampa della vigilia: “Ci aspetta una partita importante, in un ambiente particolare; il Bari ha cambiato guida tecnica pochi giorni fa per cui ci sono tante incognite e dinamiche che ci porteranno a dover alzare l’attenzione a livelli massimi. Il Bari ha molte qualità perché è una squadra costruita per altri obiettivi; e questo dimostra le difficoltà e le insidie di questo campionato. Noi stiamo bene, abbiamo tutti a disposizione, a parte Torregrossa che speriamo di recuperare al più presto“.