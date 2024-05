Coppa Italia: ufficiale il regolamento del prossimo triennio

La Lega Serie A, organizzatrice dell’evento, ha pubblicato in data odierna il regolamento della Coppa Italia valido per le prossime tre stagioni agonistiche: 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Non cambia il numero delle protagoniste poiché, come recita il punto 2 del Regolamento “Il tabellone principale, formato da 40 Società, sarà preceduto da un turno di qualificazione preliminare che consentirà di completare l’organico delle partecipanti (in totale 44 squadre)“.

E nello specifico vi prenderanno parte:

a. tutte le Società ammesse al Campionato di Serie A;

b. tutte le Società ammesse al Campionato di Serie B;

c. 4 Società segnalate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, tra quelle ammesse al Campionato di Serie C alle date fissate annualmente dalla FIGC per la decisione del Consiglio Federale sulla concessione delle Licenze Nazionali, ovvero il maggior numero che dovesse rendersi necessario per il completamento dell’organico della Competizione. La partecipazione alla Competizione delle Società indicate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sarà in ogni caso subordinata all’approvazione da parte dell’Organizzatrice

Come nelle passate stagioni, riporta il Regolamento, “Tutte le Società sono posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44” e quindi seguendo quanto indicato al Pisa sarà assegnato il numero 33. Nel Regolamento pubblicato in data odierna è stato inserito anche il tabellone con gli accoppiamenti già definiti, consultabile cliccando sul Regolamento Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025-2025/2026-2026/2027 al link sottostante

https://www.legaseriea.it/it/lega-serie-a/documentazione/comunicati

Secondo quanto riportato, ad esempio, il Pisa affrontererebbe nel Primo Turno la Società posizionata al n.21 che sulla base della classifica finale della Serie A risulta essere il Frosinone.

Ovviamente nelle prossime settimane sarà ufficializzato il calendario completo e il relativo programma di gare.