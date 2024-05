Carrarese, Finotto regala la vittoria. A Benevento per la finale

Nella semifinale d’andata dei playoff di Serie C, la Carrarese si impone per 1-0 sul Benevento grazie a una rete di Finotto all’inizio del secondo tempo.

Il match, disputato allo stadio dei Marmi, ha visto la squadra toscana capitalizzare una disattenzione difensiva degli ospiti con la complicità del portiere Paleari.

Primo Tempo

Mister Auteri del Benevento conferma l’undici titolare delle ultime partite, con Agazzi a sostituire lo squalificato Nardi. Il Benevento tenta subito di sorprendere la Carrarese con Ciciretti, ma la sua conclusione dalla distanza non impensierisce Bleve. La Carrarese risponde con un ritmo alto e pressing asfissiante, mettendo in difficoltà Paleari già al 10′ con un tiro insidioso di Zuelli.

Con il passare dei minuti, il Benevento prende coraggio. Al 22′, Talia sfiora il gol su assist di Perlingieri, mentre al 41′ Agazzi e Perlingieri impegnano nuovamente Bleve con un sinistro potente. Nonostante le opportunità, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Secondo Tempo

Nella ripresa, la Carrarese inserisce subito Zanon e Belloni, con quest’ultimo che impegna Paleari nei primi minuti. La Carrarese aumenta la pressione e al 17′ trova il gol con Finotto, che sfrutta un assist di Imperiale e anticipa Paleari segnando di testa. Il Benevento tenta una reazione, ma la difesa della Carrarese resiste senza correre grandi rischi.

Nel finale, mister Auteri effettua cambi offensivi inserendo Ferrante e Starita, ma il Benevento non riesce a creare vere occasioni per pareggiare. La partita termina con la vittoria di misura della Carrarese.

Prossimo Appuntamento

La gara di ritorno si terrà il 2 giugno al “Ciro Vigorito” di Benevento. La Carrarese dovrà evitare la sconfitta per garantirsi un posto in finale, mentre il Benevento sarà costretto a vincere con almeno un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari.