L’Oratorio Corsini di Firenze vince la Junior Tim Cup 2024

I complimenti della Fiorentina ai ragazzi dell’oratorio Sant’Andrea Corsini di Firenze che, dopo la vittoria in ambito regionale conseguita proprio all’interno del Viola Park, si sono aggiudicati la Junior Tim Cup | Keep Racism Out .

La finale, che ha avuto luogo presso lo Stadio Olimpico di Roma, ha visto l’oratorio fiorentino affrontare la Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino di Sassuolo in un’appassionata sfida che si è conclusa con il risultato di 2-0 per i ragazzi toscani.

I piccoli vincitori sono stati premiati da Lorenzo Casini, Presidente di Lega Serie A, Paolo Costantini, Sponsorship Manager di TIM, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano.

Nei mesi scorsi, il progetto educativo-sportivo ha impegnato 6.500 ragazzi e ragazze di 600 oratori in 2.800 partite. Alle attività sportive si sono affiancati 40 incontri con i tesserati dei Club della Serie A TIM con la volontà di promuovere e diffondere dentro e fuori del terreno di gioco i valori dello sport quali il rispetto, la collaborazione e l’inclusione.