Assemblea Lega B: tutte le decisioni

Si è svolta oggi, in videoconferenza, l’Assemblea della Lega B. Ecco le principali decisioni:

5 Sostituzioni. Via libera, come richiesto dalla Federazione, alle cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara.

Ripresa Campionato. Prevista per il weekend del 21 giugno con il recupero della 6a di ritorno fra Ascoli e Cremonese fissato il 17 giugno.

Turni Infrasettimanali. Si giocheranno il 30 giugno, 14 luglio e 28 luglio

Fine Regular Season. Fissata per il 1 agosto.

Orari. Previsti orari pre serali e serali, che saranno comunicati nei prossimi giorni insieme alla programmazione gare delle prime giornate.

Playoff. Inizio previsto il 4 agosto, finale di ritorno con designazione dell’ultima promossa in Serie A fissata per il 20 agosto. Ricordiamo che i playoff si giocano se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco e vi prendono parte le sei squadre arrivate in classifica dal 3° all’8° posto.

Playout. Si giocheranno il 7 e il 14 agosto. Ricordiamo che la quarta squadra retrocessa in Serie C viene individuata da due gare, di andata e ritorno, fra la quart’ultima e la quint’ultima se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quartultima classificata, senza la disputa dei playout. In caso di parità dopo i 180′ viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

