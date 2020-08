Serie B, risultati 38a giornata e classifica finale

I risultati della 38a giornata della Serie B 2019/2020 emettono anche gli ultimi verdetti stagionali: ai play-off accedono l’Empoli, il Frosinone e il ChievoVerona; il Pordenone chiude al quarto posto in virtù degli scontri diretti col Cittadella; in Serie C retrocede la Juve Stabia, al play-out andranno Pescara e Perugia.

Finisce 2-2 Cremonese-Pordenone, un pareggio che rende vano il successo del Cittadella a Chiavari contro la Virtus Entella, 2-3.

Al ChievoVerona è sufficiente una rete di Garritano nella ripresa per avere la meglio sul Pescara: veneti col sogno promozione, abruzzesi con l’incubo retrocessione.

Emozioni allo Stirpe. Pisa in vantaggio e Frosinone momentaneamente fuori dagli spareggi promozione. Un rigore di Ciano riporta in ciociari in lotta per la A. L’Empoli batte il Livorno per 2-0 e per via della classifica avulsa precede il Pisa.

Nella parte della classifica Cosenza-Juve Stabia termina 3-1. Stesso punteggio in Venezia-Perugia.



