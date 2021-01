Serie B, risultati 18a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Balza in zona promozione diretta il Cittadella di mister Venturato che con un gol di Tavernelli nella ripresa liquida l’Ascoli al Tombolato e, con ancora una gara da recuperare, balza a 33 punti. Soprattutto sarà spettatore interessato di Empoli-Salernitana, prima contro seconda in classifica alla vigilia della 18a giornata della Serie B 2020/2021.

Un pareggio fra toscani e granata sarebbe l’ideale per i veneti. Non resta che attendere le ore 23 di domenica 17 gennaio.

Alla ripartenza dopo la sosta invernale il ChievoVerona ha la meglio sulla Virtus Entella per 2-1. Il Frosinone non va oltre lo 0-0 in casa del Vicenza.

Finisce in parità, 2-2, anche Monza-Cosenza, ma i brianzoli sprecano un vantaggio di due reti. Mentre il Pisa batte il Brescia per 1-0, Lisi, e il Pordenone supera il Venezia per 2-0, Diaw su calcio di rigore e Ciurria.

Nell’ultimo match di questo sabato il Lecce sbanca Reggio Calabria grazie alla rete di Stepinski dopo 28 minuti, rete…

