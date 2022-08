Serie B, risultati 1a giornata 22-23

La stagione 2022/2023 della cadetteria s’è aperta col pareggio, 2-2, in Parma-Bari.

E’ il quinto campionato di fila che vede l’open day terminare col segno X.

Di pregevole fattura le reti di Man, slalom e sinistro al giro da dentro area, Folorunsho, destro di prima intenzione dalla distanza, Mihaila, punizione forte e tesa.

Da segnalare il rigore ripetuto da Antenucci.

Come da precedenti non sono mancati i gol, 7, in Cittadella-Pisa 4-3.

Da segnalare la doppietta di Baldini che ha fallito un penalty e ha lasciato il terzo rigore in favore dei veneti al compagno di squadra (ed ex nerazzurro) Asencio.

Finisce 1-1 Como-Cagliari.

Palermo-Perugia 2-0, col solito Brunori trascinatore, centro più assist, e imbattibilità interna di campionato per i rosanero che fra regular season e play-off ha raggiunto quota 29 match.

Stasera l’Ascoli s’è imposto sulla Ternana per 2-1, il Cosenza è stato corsaro a Benevento passando per 1-0 con Larrivey…





