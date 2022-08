L’Empoli comincia con una sconfitta, azzurri sconfitti di misura al “Picco” 1-0

Inizia con una battuta d’arresto la stagione dell’Empoli, sconfitto di misura questa sera al “Picco” per 1-0. Decide il gol firmato da Gyasi al 36′ del primo tempo, in una gara molto equilibrata, intensa ma corretta. l’Empoli paga l’incertezza difensiva in occasione del gol partita, e la difficoltà a trovare spazi in avanti. Spunti su cui dovranno essere fatte valutazioni, anche e soprattutto su una rosa che appare al momento incompleta.

PRIME BATTUTE– Zanetti si affida al 4-3-1-2, Bajrami trequartista dietro la coppia d’attacco composta da Destro e Lammers con Cambiaghi in panchina. Marin in cabina di regia affiancato da Henderson e Bandinelli, difesa quella annunciata: in mezzo con la coppia composta da Luperto ed Ismajli, sugli esterni spazio a Stojanovic e Parisi. Sull’altra sponda Gotti risponde con il 3-5-2, Gyasi e Reca sono gli esterni a tutto campo, supportati da Bourabia, Agudelo e Bastoni a supporto di Verde e Nzola. Prima parte della gara contraddistinto da equilibrio, prova a sbloccarlo Bajrami con un tiro dal limite dell’area che si perde a lato, poi è Destro a provarci ma Dragowski gli chiude lo specchio

LA GARA SI SBLOCCA- L’ultimo quarto d’ora della prima frazione vede le due squadre aprirsi, al 33′ è Caldara a deviare a lato da pochi passi, poi sull’altra sponda Henderson dal cuore dell’area conclude centralmente, l’ex Dragowski si oppone. Sul capovolgimento di fronte passa lo Spezia; imbucata centrale di Gyasi sul filo del fuorigioco, lasciato colpevolmente libero da una copertura approssimativa di Ismajli si presenta in area arma il destro che finisce sotto le gambe di Vicario. A questo punto i bianconeri sulle ali dell’entusiasmo si fano pericosi con Reca, il suo cross viene disinnescato da Vicario. Al “tramonto” del primo tempo, Parisi serve in verticale Destro, si destreggia in area ma il suo tiro si perde sul fondo.

FORCING INFRUTTUOSO DEGLI AZZURRI- Nella seconda frazione cresce sul piano della manovra la compagine di Zanetti, costringendo lo Spezia nella sua metà campo. Da registrare solo una punizione di Bajrami a lato e una conclusione debole di Marin disinnescata dal portiere avversario. L’ingresso di Cambiaghi e Satriano non cambia l’andamento delle cose, l’Empoli continua a tenere palla senza mai riuscire a trovare spazi sbattendo sistematicamente con il muro bianconero. A fine partite festa dello Spezia, che conquista i primi tre punti stagionali. In casa azzurra non si fa drammi, ma alcune considerazioni sulla sconfitta di questa sera andranno fatte in ottica futura. Tra sette giorni al “Castellani” l’atteso derby contro la Fiorentina.

Spezia-Empoli 1-0

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Caldara 6.5 Kiwior 6.5 Nikolaou 6; Gyasi 6.5 (75′ Holm sv) Bourabia 6 (91′ Sala s v), Agudelo 6 (91′ Ellertson sv ), Bastoni 6 Reca 6.5 (75′ Strelec sv); Verde 6 (60′ Ekdal 5.5), Nzola. A disp. Zoet, Zovko, Hristov, Podgorenau, Kornvig, Capradossi, Maldini, Bertola. All. Gotti 6.5

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5 Ismaili, Luperto 5.5, Parisi 6; Henderson 6 (53′ Cambiaghi 6), Marin 5.5 Bandinelli 6 (87′ Fazzini sv ); Bajrami 5.5; Lammers 6, Destro 6 (72′ Satriano 5.5). A disp. Perisan, Fantoni, Cacace, Stulac, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Guarino, Indragoli, Merola. All. Zanetti 5.5

ARBITRO: Chiffi di Padova 6 Del Giovane/Yoskikawa. Var Abisso/Meli.

RETI: 36′ Nzola,

NOTE: Ammoniti: Gyasi (S), Henderson, Reca, Rec. 1’+’5