Coppa Italia, 18 squadre di Serie B in campo

Dopo il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa che ha fatto registrare un en plein delle squadre della Serie BKT, con Catanzaro, Reggiana e Feralpisalò qualificate al turno successivo, è tempo di trentaduesimi.

A partire da venerdì 11 agosto, infatti, seguiranno tre giorni di sfide che vedranno protagoniste 18 squadre del campionato cadetto, partite che coincideranno con l’esordio stagionale di 15 club di B.

La prima formazione a scendere in campo sarà il Pisa del neo-tecnico Alberto Aquilani che affronterà in trasferta il Frosinone di Eusebio Di Francesco, fresco di promozione nella massima categoria. Fischio d’inizio l’11 agosto alle 17:45. Quindi alle 18:00 toccherà al Catanzaro di Vincenzo Vivarini giocarsela in Friuli con l’Udinese, mentre alle 21:00 il Modena andrà a Genova per sfidare il Grifone, chiudendo il programma giornaliero.

Il Cittadella darà il via alle partite del sabato, recandosi al Castellani dove giocherà con l’Empoli alle 17:45, mentre alle 18:00 spettacolo al San Nicola in un match targato “Serie BKT” con Bari e Parma che si affronteranno in una gara fra due possibili protagoniste del “Campionato degli Italiani” ormai alle porte. L’Ascoli e il Palermo, invece, se la vedranno rispettivamente contro Hellas Verona e Cagliari: fischio d’inizio per i bianconeri alle 21:00, per i rosanero alle 21:15.

La domenica della Coppa Italia Frecciarossa partirà alle 17:45 con la Ternana di Cristiano Lucarelli che all’Arechi di Salerno affronterà la Salernitana di Paulo Sousa, mentre alle 18:00 il Cosenza sarà di scena in casa contro il Sassuolo. Le gare serali vedranno il Como alle prese col Lecce alle 21:00 e la Reggiana col Monza alle 21:15.

L’ultimo giorno dei trentaduesimi prenderà il via sempre alle 17:45 con la Cremonese che ospiterà allo Zini il Crotone, mentre alle 18:00 un altro match solo Serie BKT con la Sampdoria di Andrea Pirlo che affronterà al Ferraris il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. La quattro giorni di Coppa Italia si concluderà con gli ultimi due incontri: alle 21:00 un altro match tutto B con Spezia – Venezia e alle 21:15 la matricola Feralpisalò dovrà vedersela coi granata del Torino.

Source legab.it