Andreazzoli: “Il pari è risultato giusto per Cagliari-Empoli”

Le dichiarazioni di mister Andreazzoli dopo la gara con il Cagliari: “Portiamo via un punto dopo aver interpretato la gara nella maniera in cui non siamo capaci – ha affermato il tecnico azzurro -, non è il nostro modo di interpretare il gioco. Siamo stati costretti dal Cagliari a difenderci, dopo aver giocato un primo tempo come mi piace, e come avremmo gradito giocare anche il secondo, con il piglio di una squadra che sa quello che vuole fare e lo fa con raziocinio. Il Cagliari ti mette in difficoltà sia sulle prime che sulle seconde palle, ma noi siamo stati bravi a interpretare. Credo che sia stato un risultato accettabile: il primo tempo a noi e il secondo tempo a loro. Ci portiamo a casa questo risultato sapendo che potevamo fare nel secondo tempo quanto fatto nel primo. Nel primo tempo, la squadra mi è piaciuta e ha avuto il piglio giusto, non permettendo al Cagliari di fare la gara che volevano. Nel secondo tempo tutto il contrario, il Cagliari ha fatto quello che voleva e non siamo stati capaci di ripetere il primo tempo. Credo che alla fine, considerando tutto – chiude mister Andreazzoli – il risultato sia stato giusto”.

Le parole di mister Andreazzoli al termine di Cagliari-Empoli

