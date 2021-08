Siena: 19 convocati per la Coppa Italia. Ecco Paloschi, Gilardino: “Entusiasmo”

Alberto Paloschi ha firmato il contratto che lo legherà al Siena Calcio fino al 2025.

Il giocatore è stato ricevuto ieri mattina nella sede di via Banchi di Sopra dal Direttore Generale Andrea Bellandi, dal Direttore sportivo Giorgio Perinetti e dal collaboratore Pierfrancesco Strano. Paloschi ha poi svolto la sua prima seduta di allenamento, principalmente atletica, con il preparatore Sandro Bencardino. Subito dopo si è unito al gruppo per il briefing agli ordini del tecnico Alberto Gilardino. Successivamente tutta la squadra è scesa in campo per il lavoro di rifinitura in vista della partita di Coppa Italia di oggi (ore 18, stadio Artemio Franchi) contro la Fermana.

Il tecnico, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Ritrovarci in Lega Pro – ha detto Gilardino – è stato un regalo bellissimo per tutti. Adesso torniamo a giocare una partita vera, lo facciamo in Coppa Italia in una situazione da valutare perchè abbiamo giocatori con condizioni fisiche diverse. Per questo l’aspetto principale sarà trovare quanto prima la migliore forma di tutti. Dalla gara contro la Fermana mi aspetto euforia e voglia di far bene. Gli avversari sono una squadra strutturata con giocatori di categoria. Ma dalla nostra parte deve esserci l’entusiasmo”.

I convocati

Al termine della seduta mister Gilardino ha diramato l’elenco dei giocatori convocati. In totale sono 19: Acquadro, Amoruso, Bani, Cardoselli, Conson, Conti, Darini, Farcas, Gatto, Guberti, Lanni, Marcellusi, Marocco, Mataloni, Milesi, Morosi, Terigi, Varela, Zaccone. Disanto è squalificato.