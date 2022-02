Siena: ripresi gli allenamenti, presenti i neoacquisti

Dopo la vittoria contro il Teramo, il Siena ha iniziato a preparare la gara di domenica contro il Montevarchi (stadio “Franchi”, ore 14.30). Questo pomeriggio al Centro sportivo “Bertoni”, i bianconeri si sono ritrovati al completo. Presenti, infatti, anche tutti i nuovi acquisti ingaggiati nella sessione invernale di calciomercato.

La squadra ha svolto un breve riscaldamento con attività fisica, poi mister Pasquale Padalino ha diviso il gruppo in due nuclei. I giocatori scesi in campo mercoledì sera hanno condotto una breve attività defaticante mentre il resto è stato impegnato in un allenamento atletico con la palla, basato sulla rapidità e la coordinazione. La giornata si è conclusa con una sessione di tiri in movimento.

Differenziato personalizzato per Kerbache, Eyango e De Francesco. Gatto, invece, prosegue nel suo programma riabilitativo.

La seduta di domani e la rifinitura di sabato sono fissate al mattino all’Acquacalda.