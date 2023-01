Il Siena ingaggia dalla Salernitana il difensore Andrei Moțoc

L’Acr Siena 1904 SpA comunica che in data odierna sono state acquisite le prestazioni sportive del calciatore Andrei Motoc proveniente dalla Unione Sportiva Salernitana 1919.

Andrei Motoc

Motoc, classe 2002, fa parte della Nazionale Under 21 della Moldavia. Difensore centrale, 31 presenze nei professionisti, vanta anche una gara in serie A. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

Il giovane calciatore è già a Siena ed ha sostenuto oggi la sua prima seduta atletica di allenamento.

Il punto sul calciomercato della Robur

La Società informa che le operazioni di mercato, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione del progetto iniziato a giugno, sono state autorizzate e seguite in prima persona dal Presidente Emiliano Montanari, coadiuvato dal Vice Presidente Carmine Napolitano e dal collaboratore del Direttore sportivo Alessio Ferroni (nella foto con Motoc), vista l’assenza prolungata del Ds Ernesto Salvini a cui il Siena Calcio augura un pronto rientro.