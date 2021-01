In Sardegna il Grosseto tenta la reazione ma vince l’Olbia

Partita subito in salita per il doppio vantaggio, al 20’ e al 25’, dei padroni di casa. Il Grosseto tenta la reazione e accorcia le distanze alla mezz’ora con il colpo di testa di Cretella. Nella ripresa, però, solita partenza ad handicap con l’errato retropassaggio di Polidori che mette in condizioni l’attaccante Udoh di portare a 3 il vantaggio dell’Olbia. Al 24’ la punizione di Sicurella illude i maremmani che non riescono però, nonostante l’assedio finale, a trovare il gol di quello che sarebbe stato un meritato pareggio.

Tabellino

OLBIA: Tornaghi, Pisano (38’ st Alboleda), Emerson, Altare, Cadili, Pennington, Giandonato, Ladinetti (31’ st La Rosa), Biancu (31’ st Lella), Ragatzu, Udoh (38’ st Doratiotto). A disposizione: Van der Want, Barone, Pitzalis, Demarcus, Secci, Occhioni, Marigosu, Cocco. All. Canzi.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo, Fratini (17’ st Galligani), Sersanti (17’ st Merola), Cretella (30’ st Vrdoljak), Sicurella, Russo (17’ st Kraja), Moscati (17’ st Boccardi). A disposizione: Comparini, Simeoni, Campeol, Consonni, Kalaj, Scaffidi. All. Magrini.

ARBITRO: Daniele De Tommaso di Rimini (Martinelli di Seregno, Giorgi di Legano).

RETI: 20’ Pisano, 25’ Emerson, 30’ Cretella, 5’ st Udoh, 24’ st Sicurella.