CALCIO E BASEBALL INSIEME: DOMANI SERA FESTA CON IL BSC GROSSETO

Ancora complimenti al Bsc Grosseto 1952 per la promozione in serie A! Ringraziamo la società anche per averci invitato a festeggiare insieme la promozione, sabato 11 settembre alle ore 19.30, allo stadio Jannella, tempio del baseball grossetano, per una serata di festa all’insegna dei colori biancorossi.

L’invito, che accettiamo con grande piacere, è stato esteso anche a tutta la tifoseria biancorossa, nella speranza di veder tifare ancora una volta la nostra città per i colori biancorossi, che siano sul campo di calcio che siano su quello di baseball.

