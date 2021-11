GROSSETO-MONTEVARCHI 1-2, REAZIONE TARDIVA

Non basta il primo gol di Moscati in campionato, e una ripresa sopra le righe, per raggiungere il pareggio. I biancorossi pagano un primo tempo con poche occasioni create in cui il Montevarchi è riuscito a trovare il gol con Gambale dopo appena quindici minuti e il raddoppio, con Barranca, a un minuto dalla fine del primo tempo. Nella ripresa il forcing biancorosso non porta a nulla. Sabato prossimo è tempo di derby contro il Siena.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Vrdoljak, Cretella (1’ st Piccoli), Fratini (20’ st Artioli), De Silvestro (25’ st Scaffidi), Arras (1’ st Boccardi), Moscati (36’ st Ghisolfi). A disposizione: Fallani, Salvi, Tiberi. All. Magrini.

MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Mercati (12’ st Dutu), Amatucci, Gambale (33’ st Carpani), Barranca (27’ st Doratiotto), Lischi, Jallow (12’ st Mionic), Bassano. A disposizione: Rinaldi, Lunghi, Poggesi, Boncompagni, Intinacelli. All. Malotti.

ARBITRO: Mario Perri di Roma1 (Giovanni Dell’Orco di Policoro, Francesco Collu di Oristano)

RETI: 15’ Gambale, 44’ Barranca, 33’ st Moscati

Spettatori totali 1358. Recupero 0’ pt, 4’ st.

