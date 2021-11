Serie C, risultati 15a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

La Feralpi Salò, nel match di Bolzano, rallenta la capolista Sudtirol costringendola al pareggio per 1-1, vantaggio altoatesino con Broh e rete della rimonta di Balestrero. Così ne approfitta la seconda del girone A di Serie C, il Renate, che passa per 1-0 in casa della Giana Erminio (Maistrello man of the match) e si porta a meno cinque dalla capolista.

Nel girone B della Serie C Reggiana che batte in trasferta l’Imolese per 1-0, Scappini, rispondendo così al Modena, 1-0 ad Ancona, e al Cesena, 4-0 sulla Fermana. Tre punti continuano a dividere i granata primi in classifica dai bianconeri terzi.

Il Palermo, 3-0 sulla Paganese, mette pressione al Bari nel girone C della Serie C, ma i pugliesi con lo stesso punteggio, 3-0, tornano dall’insidiosa trasferta di Andria e mantengono i quattro punti di vantaggio in classifica. Sale la Turris di Caneo che batte per 2-1 la Virtus Francavilla in trasferta e conquista in solitaria la terza piazza della graduatoria.

Di…





