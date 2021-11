SIENA-GROSSETO 1-3, IMPRESA BIANCOROSSA

Il cuore e l’orgoglio della squadra biancorossa ribaltano una partita in cui era stato il Siena, a inizio ripresa, a portarsi in vantaggio. Pochi minuti e su calcio d’angolo di Vrdoljak arriva il colpo di testa di Salvi che pareggia i conti. Alla mezz’ora ci pensa Moscati, imbeccato da un ottimo Semeraro, a portare i maremmani in vantaggio, mentre nel recupero è Artioli, in contropiede, a mandare in delirio i quasi trecento tifosi che hanno seguito la squadra.

SIENA: Lanni, Terigi, Disanto, Pezzella, Karlsson, Montiel (37’ st Caccavallo), Terzi, Mora (22’ st Marcellusi), Cardoselli (22’ st Guberti), Bianchi (22’ st Acquadro), Favalli (37’ st Meli). A disposizione: Mataloni, Farcas, Conson, Milesi, Bani, Marocco, Peresin. All. Maddaloni.

GROSSETO: Barosi, Siniega, Ciolli, Salvi, Raimo, Piccoli (15’ st Fratini), Vrdoljak (20’ st Cretella), Serena (42’ st Artioli), Semeraro, Arras (20’ st Boccardi), Moscati (42’ st Scaffidi). A disposizione: Fallani, De Silvestro, Tiberi, Ghisolfi. All. Magrini.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Marco Carrelli di Campobasso, Fabio Catani di Fermo)

RETI: 3’ st Terzi, 7’ st Salvi, 31’ st Moscati, 50’ st Artioli.

Note: recupero 1’ pt, 5’ st.

