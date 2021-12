L’Us Grosseto 1912 comunica di aver sollevato dal proprio incarico l’allenatore Lamberto Magrini. La società lo ringrazia per l’importante lavoro svolto in questi anni e gli augura ogni fortuna per il prosieguo del suo percorso professionale.

