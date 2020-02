Partita più combattuta di quanto possa dire il risultato, Fiorentina in partita fino al secondo rigore realizzato da Ronaldo: il portoghese prima insacca il penalty per il tocco di mano di Pezzella, poi quello per il fallo di Ceccherini su Bentancur, entrambi assegnati dopo la revisione al VAR.

Juventus 3-0 Fiorentina Highlights Juventus – Fiorentina Pubblicato da ACF Fiorentina su Domenica 2 febbraio 2020

Il vero show è a fine gara. l proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, a DAZN non ha peli sulla lingua per l’arbitraggio: “Sono qui da sei mesi e non ho mai detto niente sugli arbitri, ma non possono decidere così le partite. Sono disgustato, già è successo col Genoa, poi l’Inter e oggi che il secondo rigore non c’era. Gli arbitri non possono decidere le partite, devono farlo i ragazzi. La Juventus con 350 milioni di spese per i calciatori non ha bisogno dell’aiuto degli arbitri. Sono arrabbiatissimo, queste cose non le posso vedere. Lasciate che la Juventus vinca in campo contro di noi, non grazie agli arbitri.”.

