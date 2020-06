Serie B, 3 squadre non hanno mai vinto alla 29a giornata di campionato…

A esclusione dei bianconeri dell’Ascoli e dei grigiorossi della Cremonese, già chiamati a recuperare la gara rinviata lo scorso febbraio, la Serie B in blocco ripartirà dalla 29esima giornata spalmata fra oggi e domenica.



Chi non ha mai vinto e chi non ha mai perso

Il Benevento primo in classifica, il ChievoVerona che rincorre i play-off, la matricola Juve Stabia, mai hanno raccolto i tre punti in occasione di un match disputato alla 29esima giornata di Serie B. Ovviamente gli impegni affrontati differiscono per quantità. I sanniti contano 2 gare e un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta. I clivensi, con 8 match, hanno un rendiconto di 7 segni X e 1 KO. Gli stabiesi in 3 partite hanno totalizzato 2 pari e 1 battuta d’arresto.

Curiosamente per entrambi i club campani la ripartenza del torneo 2019/2020 rappresenterà anche la prima volta di una 29esima giornata giocata in trasferta. Tutti gli impegni fino a oggi sostenuti avevano avuto come…





Continua a leggere su footstats.it