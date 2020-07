Fiorentina: come ottenere i voucher per gli abbonamenti 19/20

ACF Fiorentina, in ossequio alla normativa applicabile, comunica che provvederà a partire da oggi, giovedì 9 Luglio 2020, a convertire in voucher i ratei di abbonamento non fruiti per le partite casalinghe precedentemente sospese nel periodo 8 marzo/26 maggio 2020 e che verranno disputate nel periodo 20 Giugno/2 Agosto 2020.

I suddetti sei ratei si intendono annullati e gli abbonamenti validi per la stagione 2019/20 non saranno in ogni caso più utilizzabili per le gare del campionato in corso.

Al fine di venire incontro a tutti gli abbonati, ACF Fiorentina ha deciso di arrotondare per eccesso i valori dei singoli ratei dando la possibilità a tutti i tifosi di scegliere fra un voucher utilizzabile per prodotti di biglietteria ACF Fiorentina nella stagione 2020/2021 o, in alternativa, in acquisti di materiale sportivo ufficiale Le Coq Sportif della stagione sportiva in corso tramite un portale dedicato.

La richiesta dovrà essere effettuata seguendo tutte le istruzioni al link https://voucherabbonati.violachannel.tv in un periodo di tempo limitato e cioè dal 9 Luglio al 9 Agosto 2020, salvo diverse disposizioni pro tempore emanate in modifica delle norme applicabili