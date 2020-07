I convocati azzurri per Empoli-Frosinone

Sono 23 gli azzurri convocati da mister Pasquale Marino per la sfida contro il Frosinone, valida per la quattordicesima giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20, in programma domani, venerdì 10 luglio, alle ore 21.00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

PORTIERI: Branduani, Brignoli, Perucchini

DIFENSORI: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Gazzola, Maietta, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta

CENTROCAMPISTI: Bandinelli, Frattesi, Henderson, Ricci, Stulac, Zurkowski

ATTACCANTI: Bajrami, Ciciretti, Mancuso, Moreo, Tutino

