Prandelli al 90°: “La squadra è unita”. Ribery: “Sono felice a Firenze”

Franck Ribery a fine gara: “Penso che sia un punto importante. Se fossimo stati 11 contro 11 forse avremmo vinto. Io vorrei sempre vincere. Anche nelle partitelle in allenamento non ci sto a perdere. Il cambio? Giusto mettere un difensore a quel punto. Il goal? Azione incredibile ‘tanta roba’, merito anche di Jack aver creato un goal così bello. Sono felice a Firenze, non è facile la situazione della classifica, ma sono pronto ad andare in battaglia con la mia squadra”.

Prandelli: “Consapevolezza che la squadra è unita”

Il commento del tecnico viola dopo la partita di Torino.