Valanga azzurra sulla Fiorentina, il Napoli segna a ogni azione

Non si vuole rischiare di essere paternalistici con i viola, ma un risultato raramente è stato così cattivo con una squadra.

Premesso che la Fiorentina ha meritato la sconfitta, per lunghi tratti sia del primo che del secondo tempo la squadra di Prandelli ha creato diversi pericoli – specie sull’1-0 – alla squadra di Gattuso che però è stata bravissima e di un cinismo da grande compagine.

Il primo tempo però dà tutt’altro risultato. 4-0 grazie reti segnate da Insigne al 5’, da Demme al 36’, da Lozano al 38’ e da Zielinski al 45′. Come detto però i gigliati – almeno fino alla mezzora – avevano avuto diverse occasioni: dopo la rete pronti-via degli azzurri, la Fiorentina sfiora ben per tre volte il pari.

L’auto-traversa di Demme su tiro di Biraghi sa di beffa, come il tiro di Ribery messo in angolo all’ultimo da Ospina mentre un diagonale dello stesso terzino ex Inter esce a fil di palo. Il Napoli però sfrutta le amnesie difensive dei viola e al 36’ prima raddoppia sfruttando un’incursione centrale di Demme e poi subito dopo cala il tris con un’apertura geniale di Insigne per Lozano che entra in area sulla destra e fa 3-0. Nel finale Zielinski da fuori segna il 4-0. Quattro tiri nello specchio, quattro reti. Statistica spaventosa.

Nella ripresa meglio ancora la Fiorentina, certo la gara è chiusa e il Napoli fa solo contenimento. I viola cercano il gol della bandiera, quasi arriva con un salvataggio sulla linea ma quando gli azzurri spingono non c’è scampo. Trovano pure il rigore del 5-0 con Insigne che supera di precisione il portiere polacco dagli undici metri. Nel finale Politano fa tutto da solo e segna prima dello scadere il 6-0. Debacle totale. Una Fiorentina che non ha saputo contenere una sola incursione dei partenopei.

Sabato contro il Crotone si chiude il girone d’andata, chiuderlo a 21 punti con una vittoria è l’unico modo per allontare brutti pensieri.