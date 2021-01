Alfred Duncan in prestito al Cagliari Calcio

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alfred Duncan al Cagliari Calcio.

La sua storia in viola

Il 31 gennaio 2020 viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto alla Fiorentina. Il 16 febbraio esordisce con la casacca viola in occasione della trasferta in casa della Sampdoria, vinta per 5-1. Il suo primo gol con la maglia viola arriva all’ultima giornata di campionato, il 2 agosto successivo, in occasione del successo per 3-1 in casa della SPAL.

Dopo solo 5 presenze nella prima metà della stagione 2020-2021, passa in prestito con diritto di riscatto al Cagliari.