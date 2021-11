Empoli-Fiorentina, i biglietti ospiti al Castellani

In occasione della partita Empoli – Fiorentina che si disputerà allo Stadio Castellani sabato 27 Novembre alle ore 15.00, ACF Fiorentina comunica che dalle ore 15.00 del 22/11/2021 e fino alle ore 19.00 del 26/11/2021 saranno in vendita presso il Fiorentina Point i tagliandi per il Settore Ospiti.

SETTORI IN VENDITA:

SETTORE OSPITI: 2325 biglietti disponibili

INTERO € 25,00 (venticinque/00) comprensivo di diritti di prevendita

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

TRIBUNA LATERALE SUD OSPITI: 500 biglietti disponibili

INTERO € 35,00 (Trentacinque/00) comprensivo di diritti di prevendita

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

